Uniweb Tour è il tour delle webradio nelle università italiane ideato da Marco Stanzani, Red&Blue Music Relations, per promuovere le band emergenti, giunto al quarto anno consecutivo. Partner del progetto sono Umedia e MEI. Uniweb tour è patrocinato dal Ministero dei Beni culturali.

Lunedì 27 marzo il viaggio continua; terzi a partire saranno i Fantasia Pura Italiana, che presenteranno il loro album "Istruzioni per un viaggio scomoodo", prodotto da Riccardo Onori. La band presenterà il nuovo lavoro dal 27 marzo, e per tutta la settimana, con esibizioni live nelle maggiori webradio universitarie italiane.

Fantasia Pura Italiana è un progetto musicale nato in Toscana, a Prato. La band, dopo un primo EP (“l’eSGAMOtage”, 2013) e il singolo “Senator G.Boni” (2014) pubblica a febbraio 2015 l'album d'esordio, "Buon Appetito" per l'etichetta Maciste Dischi. Seguono un EP dal titolo "Buffoni Pecore e Re" e un tour in tutta Italia che conta più di 30 date, con aperture ai concerti di Ministri, Teatro degli Orrori, Calcutta e altri. I Fantasia Pura Italiana sono Fabrizio Ganugi, Ivan Giacca Crisci, Claudio Jean Brambilla, Alessio Siso Tanzini, Tiziano Bollore Nieri e Francesco Gori.



Le date della band all’Uniweb Tour:

27 marzo -110 Web Radio Torino h. 10.00 - Vox Cattolica Milano h. 13.30 – Radio Bocconi h. 17.00

28 marzo - Radio Spin Prato h. 15.00 (in onda giovedì 16 marzo h. 22.00)

29 marzo - Uradio Siena h. 16.00 - Subway Viterbo h. 21.00

30 marzo - Roma 3 Università h. 11.00 - Radio Sapienza Roma h. 14.00 - Radio Luiss Roma h. 17.00

31 marzo - F2 Radio Lab Napoli h. 11.00 - S. Orsola Run Radio Napoli h. 13.00