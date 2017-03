I Tool, da sempre fieri oppositori del business model legato alla musica in streaming, potrebbero molto presto fare inversione a U e cambiare policy nei confronti della faccenda.

Stando a quanto riporta "Bloomberg", la band sarebbe in trattative con le maggiori piattaforme di streaming, fra cui - ovviamente - Spotify e Apple Music - per trovare l'accordo più soddisfacente per promuovere e diffondere il loro nuovo disco (attesissimo, in ritardissimo, nonché il primo in un decennio in pratica).

Al momento non sono stati diffusi commenti ufficiali, da parte della band, sulla questione.

Nulla è ancora dato sapere sul nuovo album; pare che il frontman Maynard James Keenan abbia iniziato a lavorare alle tracce vocali a febbraio di quest'anno; il fatto che i Tool abbiano un tour americano programmato per l'estate (oltre ad alcune date in grossi festival) lascia intendere che il disco potrebbe uscire appena prima, così da poterlo promuovere.