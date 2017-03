I Gorillaz hanno svelato ulteriori dettagli sul loro nuovo album "Humanz": la copertina e la tracklist compelata - molto nutrita. E poi un nuovo brano.

Ecco la copertina del nuovo lavoro della cartoon band:

Qui la tracklist del nuovo disco:

01 Ascension feat. Vince Staples

02 Strobelite feat. Peven Everett

03 Saturnz Barz feat. Popcaan

04 Momentz feat. De La Soul

05 Submission feat. Danny Brown and Kelela

06 Charger feat. Grace Jones

07 Andromeda feat. D.R.A.M.

08 Busted and Blue

09 Carnival feat. Anthony Hamilton

10 Let Me Out feat. Mavis Staples and Pusha T

11 Sex Murder Party feat. Jamie Principle and Zebra Katz

12 She’s My Collar feat. Kali Uchis

13 Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine

14 We Got The Power feat. Jehnny Beth

Deluxe edition bonus tracks:

15 The Apprentice feat. Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz, and RAY BLK

16 Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett

17 Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz, and Imani Vonshà

18 Ticker Tape feat. Carly Simon and Kali Uchis

19 Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes

Questa, invece, è la nuova "Saturn Barz", in due versioni (una a 360°); il clip che è una sorta di cortometraggio, contiene anche frammenti dei pezzi “Andromeda” [ft. D.R.A.M.] plus “Ascension” [ft. Vince Staples] e “We Got the Power” [ft. Jehnny Beth dei Savages]:

Nel corso del programma radio di BBC Radio 1 condotto da Mistajam, Damon Albarn ha fatto anche ascoltare il brano “Andromeda,” featuring D.R.A.M., oltre a “Saturnz Barz” (ft. Popcaan). Ascolta qui l'intervista e i due pezzi.