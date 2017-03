E' mancato l'attore Tomas Milian: aveva 84 anni ed era notissimo per i sui personaggi Er Monnezza e Nico Giraldi, ma titolare di una fulgida carriera che oltre al poliziesco all'italiana ha toccato lo spaghetti western, la commedia erotica e generi più "seri".

Ma Milian ha avuto anche una liaison con la musica. Infatti nel 1966 tentò anche l'avventura con una band, il Tomas Milian Group, che radunava Ray Lovelock (attore, alla voce), Maurizio Luzi (chitarra solista), Aldo Colangelo (tastiere, voce), Mario Piccinno (batteria), Romeo Piccinno (chitarra e voce) e Peppe Colella (basso, strumenti vari, voce).

Il gruppo ha pubblicato singoli come "La piazza", "Presto presto scusa scusa", "Un libro, una storia" e fece una cover di "A Whiter Shade of Pale", che ebbe molto successo in giro per i Piper Club d'Italia, ma che non venne mai pubblicata.

Milian ha partecipato anche, come ospite d'onore, a spettacoli musicali quali "Il canzoniere minimo" di Giorgio Gaber, e ha interpretato le canzoni dei titoli di testa dei film "Corri uomo corri" e "La vittima designata". Ha cantato poi "Ay Amor" di Caetano Veloso nel film del 2012 "Washington Heights".

Ecco i 45 giri che ha pubblicato, da ascoltare...