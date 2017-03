Questa sera al Fabrique di Milano sarà di scena Sting che presenterà sul palco il suo dodicesimo e ultimo album “57th & 9th” pubblicato lo scorso novembre.

Non sarà l’unica occasione per assistere a un concerto dell’ex frontman dei Police, che tornerà in Italia questa estate per altri due live: il 25 luglio al Parco della Lesa di Cividale del Friuli (Ud) e il 28 luglio in Piazza Sordello a Mantova.

Rockol è presente al Fabrique e segue il concerto con una diretta/live blogging a partire dalle ore 20:00.

Questa notizia è in costante aggiornamento: seguila per una cronaca del live di Sting!

ore 20:56 Si inizia con "Synchronicity II" dei Police. Sting al basso, le chitarre di Dominic e Rufus Miller, la batteria di Josh Freese, cori.

ore 20:38 Per "Where Do You Go?", ultimo pezzo della band, sale anche Sting sul palco, con il figlio e Dominic Miller.

ore 20:32 I Last Bandoleros suonano un rockettone anni '70, con accordion. Sound fra Texas e Messico, romanticismo da storie di confine. E conquistano un Fabrique pieno da scoppiare.

ore 20:20 Sumner lascia il palco al gruppo tex-mex Last Bandoleros

ore 20:00 Si inizia, il locale è strapieno, fuori la fila è ancora lunga. "Ecco mio figlio". Sting canta "Heading South On The Great North road" con Joe Sumner, per poi lasciargli il palco.