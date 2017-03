Liverpool vuole celebrare al meglio il 50esimo anniversario dalla uscita di “Sgt Pepper’s lonely hearts club band” dei Beatles e ha annunciato il festival delle arti ‘Sgt Pepper At 50: Heading For Home’ che vedrà rappresentanti del mondo della musica, della danza, dell’arte, della poesia e del teatro interpretare i tredici brani dello storico album in tredici eventi distinti tra loro.

Il festival avrà luogo in luoghi diversi della città inglese tra il 25 maggio e il 16 giugno ed è stato reso possibile grazie all’investimento di 750.000 sterline della National Lottery del programma della Arts Council Of England’s Ambition For Excellence.

Gli eventi in programma includono uno spettacolo pirotecnico per “Lucy in the sky with diamonds” con il compositore Scott Gibbons, un rappresentazione della compagnia teatrale 20 Stories High ispirata a “She’s leaving home”, 64 cori si esibiranno insieme cantando “When I’m sixty four” e “Lovely Rita” sarà celebrato dalla cabarettista Meow Meow che guiderà una processione lungo Hope Street.

Il sindaco di Liverpool Joe Anderson ha detto alla BBC: "Non stiamo mettendo i Beatles in gelatina o, se preferite, trasformandoli in un parco a tema in stile Disney. Vogliamo celebrare il luogo, la città, che ha dato loro l’ispirazione e li ha aiutati a comporre il loro capolavoro”.

Questo il programma di ‘Sgt Pepper At 50: Heading For Home’.

Side One

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band -Il Mark Morris Dance Group metterà in scena la prima di ‘Pepperland’, la cui colonna sonora è ispirata dalle canzoni dei Beatles eseguite da un ensemble di musica da camera.

With a Little Help From My Friends – L’artista Jeremy Deller presenterà due commissioni di arte pubblica sui temi dell’amicizia e del sacrificio.

Lucy In The Sky With Diamonds – Gli specialisti francesi di giochi pirotecnici di GroupeF e il compositore elettronico statunitense Scott Gibbons metterà in scena uno spettacolo di luci che è annunciato come "parte performance, parte narrazione e parte gioco pirotecnico"

Getting Better - DJ Spooky si esibirà con una installazione audio-visiva chiedendo se il mondo sta diventando migliore.

Fixing a Hole – L’artista statunitense Judy Chicago, nota per le sue epiche installazioni, creerà il suo più grande lavoro - un murale su Great Howard Street.

She’s Leaving Home – La compagnia teatrale di Liverpool 20 Stories High metterà in scena una commedia sulla casa e sugli alloggi in Toxteth.

Being for the Benefit of Mr Kite - Aintree Racecourse ospiterà un evento ispirato dal Musicircus di John Cage che coinvolgerà migliaia di persone, artisti e musicisti.

Side Two

Within You Without You - Musicisti indiani si esibiranno nello splendore della St George’s Hall per sottolineare l’influenza della musica indiana sulla canzone.

When I’m Sixty-Four - Sessantaquattro cori della città di tutte le età si riuniranno per eseguire insieme il brano.

Lovely Rita – La cabarettista Meow Meow guiderà un corteo colorato con una brass band fino a Hope Street che si chiude con una "installazione che stimola la riflessione."

Good Morning Good Morning - Teatri, club, gallerie e locali con musica apriranno le loro porte alle prime luci dell'alba per un giorno intero, il 9 giugno.

Reprise – Sempre il 9 giugno un artista si esibirà in incognito in un luogo a sorpresa.

A Day in the Life – Lo scrittore Frank Cottrell Boyce e il regista Carl Hunter proietteranno un documentario girato nelle 24 ore del primo giugno, giorno dell’anniversario dell'album.