La band di Seattle, che lo scorso giugno è tornata sulle scene discografiche con il suo nuovo album, "Why are you OK", la prossima estate arriverà nel nostro paese per un unico appuntamento che vedrà Ben Bridwell e compagni presentare al pubblico italiano i brani del disco.

I Band of Horses saranno in scena a Torino: il gruppo si esibirà sul palco del Todays Festival domenica 27 agosto. I biglietti sono in vendita dalle 12 di oggi, giovedì 23 marzo, su www.ticketone.it. Il prezzo del biglietto è di 25 euro, esclusi diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.