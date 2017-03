Per un cantante, oggi, i social network rappresentano un'arma potentissima non solo per promuovere la propria musica, ma anche per instaurare un rapporto diretto con i propri fan. In questo senso, quanto fatto da Rihanna lo scorso lunedì è davvero emblematico.

La voce di "Umbrella", lunedì sera, ha utilizzato la funzione "live" di Instagram (che è molto simile alle dirette di Facebook) per qualcosa come 45 minuti: lo ha fatto per mostrare ai suoi fan le sue reazioni di fronte alla messa in onda dell'episodio della serie televisiva "Bates Motel" in cui è impegnata in una scena di sesso.

Rihanna ha raccontato in diretta le sue sensazioni, seduta comodamente sul divano, di fronte alla tv, circondata da alcuni amici. Circa 40.000 persone hanno seguito la diretta della popstar su Instagram: "Sono riuscita a leggere solo otto commenti, ad essere sincera. Cercherò di fare di meglio, la prossima volta", ha detto lei.