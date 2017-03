Cresce la frenesia per il Record store Day e le uscite speciali, in edizione limitata che ogni anno porta con sé. Ma evidentemente non sempre le cose vanno per il verso giusto o seguono percorsi aderenti alla logica comune. Lo testimonia il buffo qui pro quo per cui i Cocteau Twins, leggendaria formazione dream pop scozzese in attività fra il 1979 e il 1997, saranno oggetto di due ristampe su vinile di cui ni membri della band non erano stati avvisati.

UMC/Universal UK infatti per il RSD 2017 ripubblicherà gli ultimi due album del gruppo ("Four-Calendar Café" del 1993 e "Milk & Kisses" del 1996), entrambi corredati da disco bonus con brani inediti e rarità. Il problema sembra essere che i componenti della band non ne sapevano nulla e hanno appreso dell'iniziativa leggendone online.

@bellaunion I'm sure we can arrange something! Sending you a DM now — Universal Music UK (@UMusicuk) March 22, 2017

Subito Simon Raymonde ha contattato, via social, Universal Miusic UK spiegando di essere all'oscuro di tutto e che gradirebbe, almeno, ricevere qualche copia del disco. Universal gli ha risposto su Twitter dicendo che avrebbero fatto il possibile.