Rick Astley è il cantante britannico legato a grandi successi di fine anni Ottanta come "Never Gonna Give You Up" e "Together Forever". Dopo una pausa dal mondo della musica durata dal 1993 al 2002, è tornato in piena attività (il suo ultimo disco è del 2016) e in una recente esibizione live in Gran Bretagna (il 21 marzo) ha addirittura omaggiato il giovane collega Ed Sheeran.

Astley ha infatti eseguito una cover del singolo "Shape Of You". Ecco un video:

La rilettura di Asltey è in tonalità più bassa, che si adatta alla sua voce molto peculiare, e ha un mood più blues-pop, ma senza sacrificare più di tanto lo spirito originario del brano.