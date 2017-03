I Saint Etienne, band britannica dedita a sonorità dance e pop, annunciano la pubblicazione di un loro nuovo album a cinque anni di distanza dal predecessore.

Il seguito ideale di "Words and Music by Saint Etienne" si chiamerà "Home Counties" ed è stato prodotto da Shawn Lee (Young Gun Silver Fox) insieme a dAugustus (Kero Kero Bonito), Carwyn Ellis (Colorama), Robin Bennett (The Dreaming Spires), Richard X (Girls On Top / Black Melody) e Gerard Johnson (Denim, Yes).

E' già online un primo assaggio, tramite il brano "Heather":

Questa sarà la copertina dell'album:

Questa, invece, la tracklist:

01. The Reunion

02. Something New

03. Magpie Eyes

04. Whyteleafe

05. Dive

06. Church Pew Furniture Restorer

07. Take It All In

08. Popmaster

09. Underneath The Apple Tree

10. Out Of My Mind

11. After Hebden

12. Breakneck Hill

13. Heather

14. Sports Report

15. Train Drivers In Eyeliner

16. Unopened Fan Mail

17. What Kind Of World

18. Sweet Arcadia

19. Angel Of Woodhatch