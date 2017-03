Intoppo non da poco per la cantante russa Yulia Samoilova, che è stata selezionata per l'Eurovision 2017 che si tiene in Ucraina: questo Stato, infatti, ha deciso di vietarle l'ingresso per tre anni entro i propri confini. il motivo, a quanto pare, è che la Samoilova sarebbe colpevole di aver essersi esibita in Crimea nel 2015, andando nella penisola senza le necessarie autorizzazioni rilasciate da Kiev. Secondo la legge in vigore in Ucraina, infatti, entrare in Crimea dalla Russia è illegale. Dal canto suo, l'artista, ha dichiarato che in Crimea non aveva nemmeno fatto il suo show.

Immediata la reazione russa, tramite le parole del primo vice ministro degli Esteri russo Grigori Karasin, che ha definito un atto "obbrobrioso, cinico e inumano" la decisione di Kiev.

Yulia Samoilova, classe 1989, è una cantante disabile che nel 2013 è stata la seconda classificata della terza stagione di "Faktor" (versione russa di "X Factor"). L’anno seguente ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali.

Lo scorso 12 marzo è stata selezionata per rappresentare la Russia all’Eurovision Song Contest, con il brano "Flame Is Burning".