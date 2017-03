I Black Lips, garage rocker di Atlanta, hanno annunciato l'imminente uscita del loro nuovo album - che giunge a tre anni da "Underneath The Rainbow" il prossimo 5 maggio.

La band ha peraltro già condiviso il primo singilo estratto dal nuovo lavoro:

Il disco in uscita si chiama "Satan’s Graffiti Or God’s Art?" e consta di 18 brani. Eccoli:

‘Overture: Sunday Mourning

‘Occidental Front

‘Can’t Hold On

‘The Last Cul de Sac

‘Interlude: Got Me All Alone

‘Crystal Night

‘Squatting In Heaven’

‘Interlude: Bongo’s Baby

‘Rebel Intuition

‘Wayne

‘Interlude: Elektric Spider Webz’

‘We Know’

‘In My Mind There’s a Dream’

‘Lucid Nightmare’

‘Come Ride With Me’

‘It Won’t Be Long’

‘Loser’s Lament’

‘Finale: Sunday Mourning’

Questa, invece, la copertina:

L'album esce su Vice Records.