Nella lista dei dischi che usciranno in occasione dell'edizione 2017 del Record Store Day ci sono anche alcune pubblicazioni speciali del Blasco.

Sony Music pubblicherà in esclusiva per la giornata che celebra i negozi indipendenti di musica in tutto il mondo le ristampe di due dei 45 giri di maggiore successo di Vasco Rossi e di due album fondamentali della sua discografia.

In occasione del Record Store Day 2017 torneranno nei negozi i 45 giri "Albachiara/Fegato, fegato spappolato" e "Non l'hai mica capito/'Asilo' republic". I due 45 giri uscirono per la prima volta rispettivamente nel 1979 e nel 1980: "Albachiara/Fegato, fegato spappolato" fu pubblicato dall'etichetta Lotus, mentre "Non l'hai mica capito/'Asilo' republic" uscì per l'etichetta Targa. Vasco passò alla Targa tra il 1979 e il 1980, dopo aver pubblicato per Lotus i suoi primi due album "...Ma cosa vuoi che sia una canzone..." del 1978 e "Non siamo mica gli americani" del 1979.

Proprio l'album d'esordio del cantautore, "...Ma cosa vuoi che sia una canzone..." (contenente, tra le altre, canzoni come "La nostra relazione", "Silvia" e "Jenny è pazza"), è uno dei due dischi che verranno ripubblicati il prossimo 22 aprile, insieme ai 45 giri: l'altro è "Colpa d'Alfredo", uscito nel 1980. Entrambi i dischi, nel corso degli anni, sono stati oggetto di numerose ristampe dovute anche alle varie cessioni di catalogo da parte delle etichette che avevano originariamente pubblicato gli album.

"...Ma cosa vuoi che sia una canzone..." venne pubblicato per la prima volta nel 1978 dall'etichetta Lotus (numero di catalogo LOP 12802), uscì in sole 2.000 copie e la copertina originale presentava il disegno di una matita temperata. La prima stampa del disco, oggi, è appannaggio dei collezionisti: su Discogs una copia della stampa originale viene venduta alla bellezza di 4.000 euro.





Il disco tornò nei negozi nel 1982 su etichetta Phoenix (numero di catalogo PHOL 11310), con una copertina diversa da quella dell'edizione del 1978: non più la matita, ma una foto a mezzobusto di Vasco di fronte ad un microfono, scattata presumibilmente durante un concerto.Per cavalcare il boom del fenomeno Vasco, che con singoli come "Vado al massimo" e "Vita spericolata" era riuscito finalmente a conquistare il grande pubblico, nel 1985 l'etichetta Ricordi - per la serie Orizzonte - consegnò al mercato una terza edizione di "...Ma cosa vuoi che sia una canzone..." (numero di catalogo ORL 8742), con una copertina ancora una volta diversa: il volto di Vasco riflesso sullo specchietto retrovisore di un'automobile. In giro si possono trovare facilmente e a prezzi accessibili sia copie della ristampa del 1982 sia di quella del 1985.Una quarta ristampa dell'album, in vinile, uscì nel 2008, sempre per Ricordi (numero di catalogo 88697329751-1): la copertina riproduceva quella originale del 1978, con la matita temperata. Al novembre del 2012 risale una ristampa di Sony in vinile picture disc (catalogo 887654119612), allo scorso anno una nuova ristampa di Sony in esclusiva per Amazon a tiratura limitata e numerata (500 copie) in vinile arancione (catalogo 88985347161).

Anche "Colpa d'Alfedo", il terzo album di Vasco, contenente brani come la canzone omonima, "Non l'hai mica capito" e "Anima fragile", ha conosciuto diverse ristampe e riedizioni. Il disco uscì per la prima volta nel 1980, su etichetta Targa (numero di catalogo TAL 1401): la copertina, memorabile, vedeva Vasco girato di spalle (sul retro c'era invece il faccione del cantautore, pieno di lividi).

Il disco venne ristampato già nel 1981, con una copertina diversa: al posto della foto di Vasco girato di spalle c'era una foto del cantautore immortalato di profilo. Una terza ristampa arrivò nel 1982 per la serie Orizzonte di Ricordi (numero di catalogo ORL 8635): la copertina era una riproduzione di quella dell'edizione originale del 1980, con qualche piccola modifica (il nome del cantautore messo in un angoletto in alto a destra e l'angolo piegato in alto a sinistra, tipico della serie Orizzonte).

Al 1984 risale l'uscita di una quarta ristampa di "Colpa d'Alfedo", ancora una volta per la serie Orizzonte e ancora una volta con una copertina diversa: stavolta Vasco veniva immortalato a mezzobusto, durante un concerto. Dopo essere stato ristampato in formato musicassetta e CD, nel 2008 l'album è tornato nei negozi in formato vinile grazie ad una ristampa curata da Warner (numero di catalogo 88985347171), la cui copertina riproduceva fedelmente quella dell'edizione originale del 1980.





I 45 giri "Albachiara/Fegato, fegato spappolato" e "Non l'hai mica capito/'Asilo' republic" e gli album "...Ma cosa vuoi che sia una canzone..." e "Colpa d'Alfredo", in occasione del Record Store Day, torneranno nei negozi in edizione limitata e vinile colorato.