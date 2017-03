Alessio Bernabei, reduce dal festival di Sanremo dove ha partecipato con la canzone “Nel mezzo di un applauso”, rinvia a data da destinarsi i concerti programmati per il 10 maggio all’Alcatraz di Milano e per il 13 maggio all’Orion di Ciampino (Rm). I live sono posticipati poichè impegnato in studio di registrazione per la realizzazione del nuovo album la cui uscita è prevista dopo l’estate.

Dice al proposito Alessio Bernabei : “Mi spiace tantissimo spostare queste due date ma sto lavorando ad un disco importante per me e voglio dare il meglio in queste canzoni, mi voglio raccontare come non ho mai fatto. Il lavoro in studio mi sta facendo imparare cose nuove e crescere molto, è un periodo ricco di stimoli e di idee che prendono forma. Non vedo l'ora di potervi far sentire la mia nuova musica!”.

E’ possibile richiedere il rimborso dei biglietti nei punti vendita Ticketone e sul sito ticketone.it fino a trenta giorni dopo la data in cui si sarebbe dovuto svolgere lo show per cui si erano acquistati i biglietti. Per maggiori info: www.livenation.it - 02 53006501.