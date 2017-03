Dalla stampa anglosassone trapelano notizie sull’album solista a cui sta lavorando da qualche tempo Harry Styles. Styles per le canzoni del disco ha incrociato la penna e l’ispirazione con Johnny McDaid degli Snow Patrol, noto per le sue collaborazioni con Ed Sheeran.

Il sito HITS Daily Double dice che il produttore dell’album è Jeff Bhasker che ha già lavorato con artisti come Kanye West, Bruno Mars e i Rolling Stones. Riporta il sito: “In netto contrasto con la produzione degli One Direction, Styles ha realizzato un lavoro che ricorda il rock britannico degli anni settanta, i Queen e David Bowie in particolare. Il primo singolo potrebbe essere pubblicato verso la fine di aprile o agli inizi di maggio, potrebbe essere un successo come ne esce uno ogni dieci anni”.

Harry Styles per il suo album solista ha firmato per la Columbia Records. Il mese scorso, il CEO dell’etichetta Rob Stringer ha dichiarato: “Ormai siamo vicini all’uscita e siamo molto eccitati per questo. E’ un album del quale siamo incredibilmente soddisfatti e non manca molto perché sia definitivamente pronto. Ovviamente vogliamo che tutto sia fatto per il meglio, perché pensiamo che lui sia con noi per rimanerci.”