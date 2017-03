Esce il 24 marzo il nuovo album di Paolo Jannacci “Hard playing” (Ala Bianca Records). Nell’album suonano assieme a Paolo e al suo pianoforte, Stefano Bagnoli (batteria), Marco Ricci (contrabbasso) e Daniele Moretto (tromba).

Dice del disco Paolo Jannacci: “Riguardo a “Hard playing” posso dirvi che racconta la mia voglia di suonare, con il mio gruppo di lavoro preferito e indissolubile. Essere ancora una volta nella musica, essere ancora una volta nella mischia e sperimentare nuovi confini artistici. Il lavoro è stato tanto, complesso e difficile (specialmente per il dvd!) ma anche divertente, vitale e sincero. Suoniamo tutti come matti! Sia nel Cd che nel Dvd e spero che questa energia trapeli e renda felice chiunque schiacci play”.

"Hard playing" viene pubblicato in formato digipack e contiene, oltre al CD, un DVD dello spettacolo permanente "In Concerto con Enzo" dedicato al padre ed alle sue canzoni. I filmati consentono di scoprire incontri musicali maturati nel tempo, poi fissati nella registrazione di un'unica serata estiva all'aperto dopo un intenso acquazzone. Ospiti di Paolo Jannacci: Paolo Tomelleri al clarinetto, Sergio Farina alla chitarra e J-Ax nel brano "Desolato".

Tracklist:

FLUX

TROPPO SMOG

COMFORT ZONE

YOU MUST BELIEVE IN SPRING (cover del brano scritto da Alan Bergman, Marilyn Bergman, Jacques Demy, Michel Legrand)

ON CUE

HARD PLAYING

WHO CAN I TURN TO (cover del brano scritto da Leslie Bricusse e Anthony Newley)

SOLARIS

STREETS OF NEW YORK