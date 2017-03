A inizio settimana la famiglia di Chuck Berry aveva fatto sapere che il desiderio più grande del musicista era vedere pubblicato l’album “Chuck” (Dualtone) che lo stesso musicista aveva annunciato il 18 ottobre scorso (giorno del suo novantesimo compleanno) e al quale aveva lavorato negli ultimi anni della sua vita.

Nell’attesa dell’uscita del nuovo disco, prevista per il prossimo 16 giugno, da subito possiamo ascoltare il primo estratto: la canzone “Big boys”, che possiamo considerare il testamento musicale del grande musicista. Al brano hanno collaborato Tom Morello e Nathaniel Rateliff. Come potete verificare da voi, è una canzone nel puro stile di questo re del rock'n'roll.

Tracklist:

01 Wonderful Woman

02 Big Boys

03 You Go to My Head

04 3/4 Time (Enchiladas)

05 Darlin'

06 Lady B. Goode

07 She Still Loves You

08 Jamaica Moon

09 Dutchman

10 Eyes of Man