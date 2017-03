Nei festeggiamenti per il trentennale di "The Joshua Tree" rientra anche una speciale pubblicazione di Bono e soci per l'edizione 2017 del Record Store Day.

Il prossimo 22 aprile, in occasione della giornata dedicata ai negozi indipendenti di musica di tutto il mondo, gli U2 consegneranno al mercato una nuova versione di una delle canzoni contenute all'interno dell'album "The Joshua Tree", "Red hill mining town".

La canzone ha una storia piuttosto particolare: prodotta da Daniel Lanois e Brian Eno, "Red hill mining town" era stata originariamente scelta come secondo singolo estratto dall'album, dopo "With or without you". Proprio all'ultimo, però gli venne preferito un altro brano del disco, "I still haven't found what I'm looking for".

"Red hill mining town" uscirà in formato vinile picture disc: la base è stata remixata da Steve Lillywhite, che produsse i primi tre album del gruppo, "Boy" del 1980, "October" del 1981 e "War" del 1983 ma che non entrò in cabina di produzione per "The Joshua Tree".

Qui sotto, potete ascoltare un'anteprima della nuova versione di "Red hill mining town", pubblicata dagli U2 sui loro canali social ufficiali: