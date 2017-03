Quando mancano appena tre giorni all'uscita della riedizione di "Flowers in the dirt", l'ottavo album in studio come solista dell'ex Beatle, Paul McCartney offre ai suoi fan due nuovi anteprime del disco.

Macca ha infatti pubblicato in download gratuito sul suo sito web ufficiale una demo inedita di "This one", una delle canzoni contenute all'interno del disco, originariamente pubblicato nel giugno del 1989.

La demo di "This one", scritta testo e musica dal solo Paul McCartney, è datata 1988: esattamente come la demo di "Distractions" pubblicata appena qualche giorno fa, questa demo non sarà inclusa all'interno della riedizione di "Flowers in the dirt". "This one", comunque, sarà presente in varie versioni all'interno del cofanetto: oltre alla versione originale rimasterizzata, la canzone comparirà anche in versione remix (intitolata "This one - Club lovejoys mix").

Nell'edizione deluxe in DVD, inoltre, sarà contenuto anche un filmato con la realizzazione del brano, intitolato "The making of 'This one'". A proposito: l'altra anteprima a cui accennavamo all'inizio di questa notizia riguarda proprio l'edizione deluxe in DVD della riedizione di "Flowers in the dirt". Nella giornata di oggi, Paul McCartney ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali una breve clip che mette insieme alcuni dei filmati contenuti nei DVD della riedizione: potete vedere il video proprio qui sotto.