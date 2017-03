Per l'edizione 2017 del Record Store Day, la giornata che celebra i negozi indipendenti di musica con pubblicazioni esclusive e che quest'anno si terrà il prossimo 22 aprile, raggiungeranno il mercato anche dischi di - tra gli altri - David Bowie, Pink Floyd, Bruce Springsteen e Prince.

Sono quattro le pubblicazioni speciali dedicate all'iconica rockstar scomparsa nel gennaio del 2016: "Cracked actor", un triplo live inedito registrato a Los Angeles nel 1974 durante il tour di "Philly Dogs"; Bowpromo", un album con sette versioni alternative dell'era "Hunky Dory"; "No plan EP" ritornerà nei negozi in formato vinile blu picture disc; infine, il 45 giri "Ragazzo solo, ragazza sola", la versione in lingua italiana di "Space oddity" con testo di Mogol che Bowie pubblicò nel nostro paese nel 1970.

Dai Pink Floyd arriva una nuova versione di "Interstellar overdrive" tratta dalle session di "The piper at the gates of dawn", da Bruce Springsteen il vinile ufficiale di "Hammersmith Odeon, London '75" (registrazione del primo concerto europeo del Boss con la sua E Street Band), da Prince il vinile picture disc di "Little red corvette" (originariamente uscito nel 1982) e l'album "What time is it" dei Time (che erano prodotti proprio dal folletto di Minneapolis). Tra le novità internazionali si segnala il vinile di "You're in love with a psycho" dei Kasabian, anticipazione del nuovo album della band, "For crying out loud!".

Sul versante italiano: i Verdena spediranno nei negozi il disco "Radar (EjABBABBAjE)", originariamente pubblicato nel 2011 come allegato alla rivista XL di Repubblica, gli Statuto pubblicheranno una versione inedita di "Qui non c'è il mare" realizzata in collaborazione con Caparezza, i C.S.I. pubblicheranno il singolo di "Forma e sostanza" (brano contenuto all'interno dell'album "Tabula resa elettrificata" del 1997), i Negrita quello di "Ho imparato a sognare", Carmen Consoli quello di "Confusa e felice", Fiorella Mannoia quello della sanremese "Che sia benedetta". Tornerà sul mercato, in formato vinile colorato, l'album d'esordio di Vasco Rossi, "...Ma cosa vuoi che sia una canzone...".

Di Jimi Hendrix verrà pubblicato in vinile l'album "Live at George's Club 20" e in vinile usciranno anche gli album "P.N.E. Garden Auditorium, Vancouver, British Columbia, Canada, 7/29/66" dei Grateful Dead, "Live at the Woodstock Music & Art Fair, August 16, 1969" di Santana e "Live at The Matrix '67" dei Doors. Tra i 45 giri, usciranno nuove versioni di "The boy with the thorn in his side" e "Rubber ring" degli Smths, il picture disc di "Africa" e "Rosanna" dei Toto, "State of love and trust" dei Pearl Jam, "Thousand knives" di Ryuichi Sakamoto e "Rollo" di Frank Zappa. Il rapper Andre 3000 pubblicherà, infine, un 45 giri contenente la sua cover di "All together now" dei Beatles.

La lista completa dei dischi disponibili nei negozi italiani sarà a breve online su www.recordstoreday.it.