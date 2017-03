Le comfort zone - quelle dalle quali, nelle interviste, si dice sempre di voler uscire - hanno i loro pro e contro. Scott Kannberg, che dopo il primo scioglimento dei Pavement fu protagonista di un testa a testa con Stephen Malkmus circa l'avvio del progetto solista (i suoi Preston School of Industry pubblicarono l'EP "Goodbye to the Edge City" e l'album "All This Sounds Gas" nel 2001, praticamente in contemporanea alla prima prova dei Jicks), per la sua seconda prova in proprio s'è preso il suo tempo - otto anni - e ha scelto i collaboratori - Justin Peroff e Kevin Drew dei Broken Social Scene, Matt Berninger dei The National, tra gli altri - pescando più o meno là dove, dal 1990 in poi, aveva seminato...

