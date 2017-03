La redazione di "Time Out" edizione di New York si è cimentata in una selezione dei brani ritenuti più sexy di tutti i tempi.

Come di norma accade in questa tipologia di classifiche elementi soggettivi, anagrafici e geografici sono fondamentali - e, a onor del vero, rendono le liste più intriganti e variegate.

Ecco quindi ciò che nella New York del 2017 viene considerato il top della musica che "ti prende per mano, ti sussurra dolci cose insensate nelle orecchie e ti porta dritto in camera da letto". Troviamo classiconi come Springsteen e Dylan, ma anche D'Angelo e The XX... voi che ne dite?

Buon ascolto e buon divertimento, nel caso...