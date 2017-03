Continua ad allungarsi il calendario del tour che terrà impegnato il Bardo di Duluth sui palchi di alcune città europee e statunitensi nei prossimi mesi, in supporto al nuovo album di cover "Triplicate" (che uscirà il 31 marzo).

Da qualche settimana a questa parte Bob Dylan sta annunciando, a piccole dosi, quelli che saranno i suoi prossimi appuntamenti dal vivo e nelle ultime ore ha annunciato nuovi concerti estivi negli Stati Uniti e in Canada, in programma tra giugno e luglio in città come Port Chester, Kingston e Syracuse (nello stato di New York), Dover (nel Delaware), Calgary e Edmonton (in Alberta).

I concerti americani vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati in programma in Europa tra aprile e maggio, che vedranno il Premio Nobel alla Letteratura esibirsi in Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Olanda, Francia, Belgio e Regno Unito. L'ultimo concerto europeo presente in calendario è quello dell'11 maggio a Dublino, in Irlanda: poi, Dylan volerà negli States, dove resterà fino alla fine di luglio.

Il calendario del tour è in continuo aggiornamento: in Europa, Dylan potrebbe tornare il prossimo autunno per fare tappa in tutti quei paesi che sono rimasti fuori, almeno per il momento, dal calendario del tour. Tra questi anche l'Italia: il cantautore manca dal nostro paese dal novembre del 2015, da quando, cioè, si esibì dal vivo al Teatro degli Arcimboldi di Milano e al Teatro Manzoni di Bologna.