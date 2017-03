La passione per le auto da corsa di Nick Mason, il 73enne batterista dei Pink Floyd, è cosa risaputa. Ieri, però, all’autodromo di Goodwood gli ha giocato un brutto scherzo. Ha infatti sfasciato la sua McLaren F1 GTR durante il giro di ricognizione. Fortunatamente il musicista è uscito illeso dall’incontro ravvicinato con le recinzioni della pista automobilistica.

Per Mason doveva essere una bella domenica alla guida di quella che ha definito ‘la sua meravigliosa automobile’ (del valore di 3.7 milioni di dollari), invece non è stato così. Lo scorso anno al Sunday Times Mason così aveva parlato della sua collezione di automobili: "La maggior parte della mia collezione ha un pedigree e ho corso con molte di queste vetture. Il fatto che il loro valore nel tempo sia in aumento è del tutto incidentale. Tutte le persone che spendono un sacco di soldi per un auto hanno una cosa in comune, si sentono tutti dei completi idioti, non importa quanto siano ricchi. Quando ho pagato 35.000 sterline per la 250 GTO nel 1977, mi sono sentito stupido per avere speso così tanto. Certamente non l'ho acquistata pensando che sarebbe potuta valere 30 milioni di sterline nel 2016.”