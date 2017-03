In un'intervista rilasciata a Simona Orlando pubblicata sul Messaggero, il frontman degli Afterhours Manuel Agnelli ha fatto il punto su quelli che saranno i programmi per la sua band a medio termine: nel 1987 infatti venne pubblicato "My Bit Boy", primo singolo della formazione meneghina che di lì a poco - nel 1988 - avrebbe dato alle stampe la prova di debutto sulla lunga distanza, "All the Good Children Go to Hell".

"Trent’anni anni di un progetto sono veramente rari", ha riflettuto Agnelli circa i piani per celebrare la ricorrenza: "Ci stiamo ragionando su ma vorremmo uscire con materiale antologico inedito e portarlo in giro in estate, magari con alcuni componenti dei vecchi Afterhours, è qualcosa che appartiene anche a loro. Non tutti parteciperanno, ho imparato che i compromessi nella musica non portano da nessuna parte".