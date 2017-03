Uniweb Tour è il tour delle webradio nelle università italiane ideato da Marco Stanzani, Red&Blue Music Relations, per promuovere le band emergenti. Lunedì 13 marzo il viaggio è ripreso per il quarto anno consecutivo; a partire per primi sono stati Le Camere di Sophie, che qui di seguito raccontano la loro esperienza.

Il nostro Uniweb Tour è iniziato, citando un nostro brano, "sveglia alle sei e un quarto del mattino… doccia, barba e cappuccino". Siamo partiti dalla Sicilia con destinazione Torino dove, dopo 15 ore di viaggio e una notte in hotel, siamo stati accolti calorosamente dallo staff di Radio 110. Ci siamo presentati con un set non totalmente acustico ma, grazie alla collaborazione dei ragazzi di questa e di tutte le radio a seguire, abbiamo suonato con un live set di qualità. Tra note, chiacchiere e sorrisi, senza accorgercene ci siamo ritrovati in strada verso Milano.

A Vox Radio ci stavano attendendo i ragazzi dell'Università Cattolica. La radio trasmette da una sala prove e alla vista degli strumenti ci è perso quasi di essere a casa. Giunti ai saluti, il responsabile ha estratto la sua Stratocaster per improvvisare una jam session a ritmo di blues, soul e funky che ci ha fatto dimenticare l’ora del pranzo e le nostre pance vuote. Che bello, non ce ne saremmo mai andati. Ma la tappa successiva era Prato e il nostro senso di responsabilità ha avuto la meglio, convincendoci a partire e a trascorrere la notte a Firenze.



Una bistecca alla fiorentina, una buona bottiglia di Chianti ed eccoci pronti per una nuova intervista! Quella a Radio Spin si è rivelata decisamente particolare: una sorta di spazio “autogestito” all'interno del quale abbiamo potuto parlare e suonare senza filtri di conduzione. Senza rendercene conto siamo arrivati al terzo giorno di tour e lasciata Prato ci siamo diretti alla volta di Siena.

Anche qui abbiamo argomentato le ispirazioni che hanno portato alla nascita del disco, abbiamo parlato di Sophie, del nostro futuro, del rapporto che abbiamo con i talent e abbiamo eseguito dal vivo alcuni brani circondati dall’entusiasmo dei ragazzi di uRadio.

Arrivati nel Lazio, con enorme sorpresa abbiamo scoperto che Radio Subway di Viterbo si trova nei locali in cui è stato girato uno dei film cult della nostra adolescenza: "Grandi Magazzini". È la nostra prima intervista serale e, nonostante la stanchezza, la versione live di “Senza scrupoli” è riuscita a emozionare gli ascoltatori.



Dopo una notte tranquilla è arrivato il penultimo giorno che ci ha visti protagonisti in ben tre radio della Capitale: Roma Tre Radio, Radio Sapienza e RadioLuiss. Tre realtà molto diverse tra loro che, nonostante il traffico cittadino per noi inusuale, abbiamo raggiunto con gioia, ricevendo consensi e appurando che in ognuna di queste avevano già delle preferenze su un brano piuttosto che un altro del nostro album.

Con nostro rammarico è arrivato anche l’ultimo giorno di tour. Napoli ci ha accolti in tutto il suo splendore, a F2Radio Lab e a S. Orsola Run Radio abbiamo avuto il piacere di condividere musica ed esperienze con chi ci ha accolto, avendo appena il tempo di gustare con loro un buon caffè napoletano per poi rimetterci in viaggio verso casa, alla volta della Sicilia dove, la stessa sera, avremmo dovuto tenere un'esibizione live.

Le Camere di Sophie