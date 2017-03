A maggio raggiungerà il mercato - il giorno 5 secondo i rivenditori online - una versione di Monopoli, il popolare gioco da tavolo, basata sulla storia dei Queen, lo ha dichiarato direttamente Brian May.

Il chitarrista della band inglese, dopo che Amazon aveva fatto trapelare la notizia, lo ha annunciato dal proprio sito web: "Abbiamo sviluppato in segreto Queen Monopoli per oltre un anno. Esce nei negozi nel mese di maggio. Sono entusiasta – è stato molto bello lavorarci sopra - come fare un album! Ci auguriamo che vi piaccia!".

In questa versione del gioco l’obiettivo non è quello di diventare un magnate in campo immobiliare, bensì quello di costruire la carriera della band partendo da zero, evitando "tasse, carcere e fallimento." Questa la descrizione del gioco: "Si ripercorre la incredibile storia dal vivo dei Queen, dal loro primo live all'Imperial College nel 1970 fino al loro ultimo concerto con Freddie Mercury a Knebworth Park nel 1986. Giri il mondo con la band e acquisti arene e singoli di successo".

Le pedine dei giocatori sono legate all’immaginario dei Queen: il robot gigante della copertina di “News of the world”, una bicicletta per "Bicycle race", l’aspirapolvere che ricorda il video di "I want to break free”, un martello per "Hammer to fall" e la chitarra di May.