Zayn Malik è tornato ancora una volta a parlare del suo vecchio disturbo alimentare, ribadendo che era tutto sotto controllo.

Zayn ne aveva parlato nella sua autobiografia. In una nuova intervista rilasciata al Times, Malik ha detto; "Ogni settore della mia vita era irreggimentato e controllato, quella era l'unica area dove potevo dire: 'No, quello non lo mangio'. Una volta uscito dal controllo, il mangiare è tornato in maniera naturale al suo posto. Non soprannaturale! Davvero, naturalmente".

Zayn ha anche spiegato che sua mamma lo ha aiutato a recuperare dopo la malattia, aiutandolo a tornare vicino alle cose che aveva perduto. Ha detto: "Sono tornato nel Regno Unito e ho passato un po’ di tempo con mia mamma, lei mi ha cucinato e sono tornato in bolla, mentalmente, con un sacco di cose che avevo perduto".

Durante l'intervista, ha anche rivelato che il suo secondo album sta procedendo bene e si sente cresciuto come essere umano dall'uscita del primo disco, “Mind of mine”. Ha dichiarato: "Si dice sempre il secondo album è difficile, ma finora tutto procede molto bene."

Non molto tempo fa Malay, il produttore di Malik, ha parlato di una possibile collaborazione di Zayn con il famoso compositore indiano AR Rahman, che ha fatto la colonna sonora del film “The Millionaire”.