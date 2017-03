Non c'è nulla di confermato, ma alcuni indizi lasciano intuire che il batterista Mike Portnoy potrebbe aver chiamato a sé l'ex chitarra dei Guns N' Roses Ron "Bumblefoot" Thal e l'ex tastierista dei Dream Theater (ora nei Black Country Communion) per assemblare un supergruppo di progressive metal (come aveva annunciato di voler fare, ma senza fare nomi).

Portnoy non ha rilasciato dichiarazioni in proposito, ma ha provveduto a cancellare metodicamente tutti i commenti nel suo forum ufficiale, scritti da fan che scrivevano di questo argomento.

Lo scorso primo marzo il batterista aveva svelato l'intenzione di creare un supergruppo via social media, svelando di essere in uno studio di Los Angeles al lavoro per incidere nuovo materiale.