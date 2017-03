Live Nation ha oggi chiarito le modalità di utilizzo dei biglietti per i concerti che la band californiana terrà a Torino e Bologna rispettivamente i prossimi 10 febbraio e 12 e 14 febbraio.

Il nome intestatario dell’ordine fornito in fase di registrazione sul sito ticketone.it verrà riportato sui biglietti acquistati, ha fatto sapere l'agenzia che cura gli interessi dal vivo dei Metallica in Italia: l’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento di identità valido. Non saranno accettate fotocopie.

Per contrastare il fenomeno del secondary ticketing, in caso di acquisto multiplo - nella prevendita generale, che verrà aperta alle 10 del prossimo venerdì 24 marzo sul circuito TicketOne, fino a quattro titoli di ingresso per transazione, che invece sono stati ridotti a due per quella riservata agli iscritti al fan club ufficiale del gruppo, che si aprirà alle 10 di domani, 21 marzo - tutti i tagliandi riporteranno il nominativo dell’intestatario dell’ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli insieme alle altre persone destinatarie dei biglietti riportanti il suo nome.

Contrariamente a quanto apparso in un primo momento, non sarà necessario presentare la carta di credito utilizzata per il pagamento.