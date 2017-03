Katy Perry lo scorso 18 marzo ha ritirato il premio National Equality Award durante lo Human Rights Campaign Gala che si è tenuto a Los Angeles. Il riconoscimento le è stato assegnato per il suo impegno nelle campagne per i diritti della comunità LGBT e omosessuale.

Nel ritirare il premio la popstar ha tenuto un discorso in cui ha raccontato alcune esperienze avute durante l'infanzia e l'adolescenza in un ambiente molto religioso e bigotto, in cui l'omosessualità non era minimamente accettata. In particolare ha detto:

Le mie prime parole sono state "mamma" e "papi", "Dio" e "Satana"... quando crescevo l'omosessualità era sinonimo dei termini "abominio" e "Inferno", un posto di denti digrignati, pelle che brucia continuamente [...] Per cui la maggior parte della mia adolescenza, inconsciamente, ho pregato per allontanare l'omosessualità, durante i campi religiosi. Ma poi, all'improvviso, ho trovato il mio dono. E questo mi ha portato a conoscere persone fuori dalla mia bolla - e la bolla ha iniziato a scoppiare. Queste persone non somigliavano a quello che mi era stato detto di temere. Erano le più libere, forti e accoglienti che io avessi mai incontrato... oh mio Dio, che rivelazione [...]. Da lì ho fatto molta strada e tanta ne devo ancora fare. [...] Non ci è concesso di scegliere la nostra famiglia, ma la nostra tribù sì.

La Perry è figlia di due pastori protestanti e ha avuto un'educazione molto religiosa. Nel 2001, prima del successo in chiave pop, ha anche pubblicato un album di gosple col nome di Katy Hudson.