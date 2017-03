E' ormai praticamente certo che George Michael sarà seppellito nel cimitero londinese Highgate West Cemetery, proprio vicino a sua mamma. La data del funerale non sarà resa pubblica per non turbare la privacy e l'intimità della cerimonia, ma da giorni il luogo della sepoltura è in fase di preparazione per il servizio funebre, che è ora imminente.

I fan, dunque, da giorni si recano al cimitero nell'intento di vedere il luogo in cui George riposerà - cosa che, però, viene loro impedita.

Molti hanno addirittura pagato il prezzo di 14 sterline per un tour guidato del cimitero, nella speranza di dare un'occhiata al punto esatto, ma lo staff ha spiegato al tabloid inglese "Daily star" che sono state date precise istruzioni di non far passare i tour guidati in prossimità della tomba che presto sarà occupata dalla popstar.

Il funerale si terrà nel cimitero, in una cappella che può ospitare al massimo 30 persone. I dettagli saranno comunicati agli interessati poco prima della cerimonia (che potrebbe davvero essere in ogni momento di questa settimana, ormai), per evitare confusione e assembramenti.