L'ex Oasis Liam Gallagher è in procinto di debuttare come artista solista e ha ora svelato il titolo di quello che sarà il suo primo singolo in questa veste.

Via Twitter Liam ha comunicato che la prima canzone scelta per lanciare l'album si chiamerà "Not For Sale" ("Non in vendita"):

1st single called Not for sale LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2017

Liam ha poi twittato la promessa di aprire i suoi live da solista con "Don’t Look Back In Anger" e chiuderli con "Rocking Chair" (entrambi grandi classici degli Oasis), aggiungendo: "E' quasi ora che vengano suonati come si deve".

Ha poi polemizzato:

A voi fandi Noel Gallagher dico che posso cantare, e lo farò, qualunque canzone che lui ha scritto molto meglio di lui anche se un piccione di legno mi desse un calcio nelle palle.

L'album solista di Liam è in lavorazione e potrebbe essere pronto in tempi piuttosto brevi. Il cantante al momento ha già quattro date estive programmate per altrettanti grandi festival (tre europei e uno in Canada).