Difficile da credere, ma in tutta la sua carriera Chuck Berry è andato al primo posto in classifica una sola volta - e con una canzone non scritta da lui. E' successo nel 1972, e questa è la storia di "My ding-a-ling".

La canzone è una di quelle che gli anglosassoni chiamano "novelty song", cioè una canzone buffa o spiritosa o comunque legata a un argomento bizzarro o di attualità (se volete un po' di esempi, li trovate qua).

Fu scritta e registrata da Dave Bartholomew nel 1952:



che poi la reincise col titolo "Little Girl Sing Ting-a-Ling" due anni dopoLa ripresero i Bees nel 1954, col titolo "Toy bell"Chuck Berry ne incise nel 1968 una versione intitolata "My tambourine":ma la versione che andò prima in classifica fu quella registrata dal vivo alla Locarno Ballroom, a Coventry, in Inghilterra, il 3 febbraio 1972. Chuck Berry era in cartelllone, accompagnato dalla Roy Young Band, insieme a Slade, George Carlin e Billy Preston.Sul finire del 1972, Berry ne registrò una versione in studio (suonarono con lui due della Average White Band, il chitarrista Onnie McIntyre e il batterista Robbie McIntosh, e il bassista NIc Potter dei Van Der Graaf Generator).Il testo è tutto a doppio senso, e il "ding-a-ling" con cui il protagonista della canzone non riesce a smettere di trastullarsi è il suo membro. Per questo motivo la canzone ebbe qualche problema ad essere trasmessa da certe radio, perché accusata di propagandare la masturbazione e di essere una cattiva influenza sui ragazzini; in un episodio dei Simpsons, "Lisa's Pony", si allude appunto a questa controversia: