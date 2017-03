Ora che la famiglia di George Michael, conclusi gli accertamenti post-mortem, ha il via libera per procedere, sono trapelati i primi dettagli sull'attesa cerimonia funebre per salutare la popstar.

Il servizio si svolgerà in forma molto intima e privata presso il cimitero londinese Highgate West Cemetery, in una cappella che non può ospitare più di 30 persone. Ciò indica, appunto, che i presenti saranno pochi e appartenenti alla cerchia più ristretta della famiglia e delle amicizie di George.

Una fonte - per ora anonima - ha svelato al "Sun" che:

i dettagli della cerimonia sono segretissimi. La maggior parte degli invitati sarà avvisata solo poche ore prima dell'evento. L'idea è di evitare che i fan li disturbino nel tentativo di dare un'occhiata alla cerimonia di estremo saluto.

E' verosimile, quindi, che data e ora del funerale non saranno assolutamente comunicati al pubblico, proprio per evitare assembramenti di curiosi e fan.