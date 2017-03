Secondo quanto riporta il tabloid britannico "Daily Star", George Michael sarebbe stato consapevole del proprio stato di salute precario e di non avere più molto da vivere.

A rilasciare questa dichiarazione è il dottor Simeon Niel-Asher, osteopata specialista che ha seguito l'ex Wham! per oltre 30 anni e lo ha visto per l'ultima volta circa tre settimane prima del decesso.

Il dottore ha detto di avere avuto l'impressione che la popstar stesse cercando di mettere ordine nei propri affari per lasciare uno scenario che facilitasse gli eredi:

Era di buon umore. Abbiamo fatto una bella seduta. Ma la conversazione è stata molto bizzarra. Interessante, ma strana. A volte le persone sanno di essere in procinto di morire e allora cercano di sistemare tutto prima che accada. Mi domando se non fosse questo il suo caso - come se lo sapesse. Era strano, ho pensato che sapesse che stava per morire o avesse qualche presentimento. Sono cose che succedono. Alcuni sanno che stanno per andarsene e l'ho già visto accadere.

George aveva già fissato un altro appuntamento con l'osteopata, ma è mancato prima. Alcuni amici e famigliari della popstar pensano che Michael fosse da qualche tempo tornato a usare sostanze stupefacenti e che questo abia contribuito alla sua morte - che è comunque stata indicata come dovuta a

E' tutto sbagliato. Ha combattuto contro varie dipendenze, ma sembrava averle sconfitte.

; il coroner, però, non ha reso noti i risultati tossicologici per cui nulla si sa a proposito di eventuale presenza di droghe nel suo corpo. L'osteopata, comunque, nega che George fosse tornato a drogarsi: