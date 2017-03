Fino alle metà degli anni Duemila - quando le sue condizioni di salute ancora glielo permettevano - non era poi così raro intercettare il padre del rock and roll sui palchi italiani: Chuck Berry, scomparso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo, è stato protagonista di diverse esibizioni nel nostro Paese, dove era conosciuto e amato, tanto da finire sugli schermi di due trasmissioni di punta della televisione di stato.

Nel 1987 lo scomparso gigante del rock fu ospite di Adriano Celentano in una delle quattordici puntate dell'ottava edizione di Fantastico: Berry, per l'occasione, eseguì dal vivo in studio "Memphis Tennessee", "Let It Rock" e "Tutti frutti", quest'ultima eseguita in duetto con il Molleggiato, all'epoca primo conduttore del varietà di casa Rai.

Vent'anni più tardi il padre del rock and roll fu chiamato come headliner all'edizione 2007 del Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma: Berry si esibì davanti a una platea stimata in 700mila persone, dopo i set della superband di Mauro Pagani, dei Le Vibrazioni e della Paolo Rossi band e prima di quelli di Tiromancino, Daniele Silvestri, Afterhours e Irene Grandi.