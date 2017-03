Ricordate le olgettine? Bene, allora il nome di Marysthell Polanko non dovrebbe suonare nuovo.

La showgirl ed ex olgettina - come si apprende da "Dagospia" - ha deciso di intraprendere anche la carriera di cantante ed è uscito il suo primo singolo “Tu hestas hecha y yo soy natural” ("Tu sei rifatta e io sono naturale"), dedicato alle amiche e colleghe di quei giorni a base di cene eleganti.

Il brano è corredato da relativo video promozionale, in cui non si lesina sul fattore lato B e ammiccamenti sexy.

La Polanko ha dichiarato in un'intervista:

Dedico questa canzone a tutte le mie ex amiche presenti alle cene eleganti di Arcore che si vantavano di essere naturali ma che in realtà erano rifatte ovunque, persino il culo. Ma ho scritto questo pezzo pensando ad una showgirl latinoamericana molto nota in Italia. Questa ragazza ormai non ha più nulla di suo, è solo un contenitore di botox e silicone. Ma non farò il suo nome: non voglio problemi legali e soprattutto non voglio farle pubblicità proprio ora che è in declino.