Il cantautore Gino Paoli è stato sottoposto a un'operazione all'aorta addominale a causa di un aneurisma che lo ha colpito lunedì 13 marzo e in seguito al quale è stato ricoverato presso la clinica privata Hesperia Hospital di Modena. A riportare la notizia dell'operazione riuscita è il quotidiano “Il Resto del Carlino” di Modena, città dove Paoli trascorre molto del suo tempo da diversi anni.

Paoli ha ringraziato lo staff medico che lo ha assistito e operato con una lettera in cui si legge:

Desidero ringraziare l’Hesperia Hospital di Modena per il felice esito delle cure prestate in occasione del mio recente ricovero. In particolare mi congratulo per la professionalità e la competenza dell’equipe di chirurgia vascolare diretta dal professor Oscar Maleti e della dottoressa Marzia Lugli, della dottoressa Carmen Pedilliaggieri, del responsabile dell’area Critica dottor Marco Meli, del responsabile del servizio di Diagnostica per Immagine professor Paolo Pisi, del responsabile della Cardiologia dottor Alberto Benassi, del responsabile della Medicina dottor Paolo Gibertini, dello Specialista della chirurgia della mano dottor Marcello Marcialis, infine del dottor Stefano Reggiani, direttore sanitario nonché di tutto il personale tecnico e infermieristico del comparto operatorio Cardiovascolare, della terapia semintensiva e del quarto piano di degenza.