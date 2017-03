"Pulviscolo" è il primo album di Colombre, progetto che inaugura l’esperienza da solista di Giovanni Imparato – già voce, chitarra e autore dei brani della band indie-pop Chewingum e co-produttore del disco Sassi di Maria Antonietta – in uscita il 17 marzo per l’etichetta Bravo Dischi. “Pulviscolo” conta otto pezzi di ottimo cantautorato pop indipendente, manco a dirlo di stampo lo-fi, sulla scia di nomi contemporanei quali Calcutta e Giorgio Poi. Registrato agli Artigiani Studio/Sala Tre di Formello (studio di Daniele Sinigallia), prodotto da Giovanni stesso e da Fabio Grande (I Quartieri, Joe Victor, Mai stato altrove, Shalalalas) con la preziosa assistenza tecnica di Pietro Paroletti, l’album vanta collaborazioni artistiche importanti: la voce e i cori di IOSONOUNCANE (featuring di “Blatte”), le percussioni di Francesco Aprili (batterista di Wrong on you, Giorgio Poi e Boxerin Club) e il basso di Nicolò Pagani (Mannarino) in Bugiardo, l’artwork di Letizia Cesarini aka Maria Antonietta che firma anche la regia del video della title-track, primo estratto dell’album.

“Pulviscolo” è un disco amaro, grottesco, inquieto, ansioso e tragicamente ironico; un disco che parla principalmente di distacco e ragiona in modo molto intelligente sul tempo che passa e su come questo definisca i rapporti...

