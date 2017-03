Charles Manson, tristemente famoso come leader della Comune/setta "La Famiglia" e in carcere dal 1969 come mandante dei due omicidi Tate-LaBianca, come noto è stato un aspirante cantautore. Lo stesso Neil Young, in epoca precedente all'escalation folle di Manson, cercò di promuoverlo presso la Reprise affinché gli facessero un contratto discografico, sostenendo che si trattava di un artista "piuttosto brano".

Manson ora, è protagonista di una nuova uscita discografica ufficiale: si tratta di un'edizione in formato digitale oppure su vinile (limitato) di una cassetta che incise nel 1980 mentre si trovava ospite del carcere di San Quintino, negli anni Ottanta. Il format è su vinile, in edizione limitata, e il titolo è "Walking The Truth". Peraltro il ricavato andrà in beneficenza all'associazione californiana per l'ambiente Air Trees Water Animals, alias ATWA (Manson è da sempre un ambientalista fervente).

Ascolta/acquista "Walking The Truth" di Charles Manson su Bandcamp.

Sono molte le uscite ufficiali targate Manson, ma la maggior parte è materiale non ufficiale; degno di nota è l'album "Lie" del 1970, vero e proprio debutto discografico dell'artista (che all'epoca era già ospite del sistema carcerario statunitense). Diverse band e atisti hanno eseguito cover dei suoi brani: ricordiamo in particolare i Guns N'Roses ("Look at Your Game, Girl"), Marilyn Manson ("My Monkey") e il re del punk e del disgusto, il compianto GG Allin.