I Depeche Mode hanno deciso di trasmettere in diretta streaming il concerto che sta vedendo la band guidata da Dave Gahan presentare per la prima volta dal vivo i brani contenuti all'interno del nuovo album "Spirit", uscito oggi, venerdì 17 marzo, dal Funkhaus di Berlino. Potete vedere il concerto, in diretta, proprio qui sotto:

Don’t miss the live stream of the #Spirit release day Telekom @streetgigs performance in Berlin! Live at 8pm CET. https://t.co/cQrgIb1Q2t — Depeche Mode (@depechemode) March 17, 2017

Il concerto berlinese è una sorta di anticipazione di quello che sarà il tour mondiale in supporto di "Spirit", tour che la prossima estate - e più precisamente a giugno - porterà i Depeche Mode ad esibirsi anche nel nostro paese per tre appuntamenti ospitati dallo Stadio Olimpico di Roma, dallo Stadio Dall'Ara di Bologna e dallo Stadio San Siro di Milano. In scaletta ci saranno sì i nuovi brani contenuti all'interno di "Spirit", ma non mancheranno i cavalli di battaglia della band, come ad esempio "Personal Jesus" - con cui i Depeche Mode hanno chiuso il concerto berlinese.

Di seguito, la scaletta del concerto di Berlino:



"Going backwards"

"So much love"

"Corrupt"

"A pain that I'm used to"

"World in my eyes"

"Cover me"

"Little soul"

"Where's the revolution"

"Barrel of a gun"

"Walking in my shoes"

"Personal Jesus"