Esce il 28 aprile “For crying out loud!”, il nuovo album dei Kasabian. A partire dal 24 marzo entrerà in rotazione radiofonica il singolo “You’re in love with a psycho”.

Il disco è il sesto della carriera della band inglese e giunge a tre anni di distanza da “48:13” ed è stato scritto e prodotto da Serge Pizzorno e registrato nel suo studio Sergery a Leicester.

Racconta Serge a proposito dell’album: “Ho deciso di dare a me stesso sei settimane per scrivere un album come si usava fare in passato, che fosse veramente ispirato. Volevo essere sicuro che non ci fosse niente di più, di modo che le canzoni potessero diventare dei classici. Nessun autocompiacimento, niente. Ho sentito Berry Gordy (produttore e fondatore della Motown) dire che se un pezzo non ti arriva nelle prime 4 battute allora è finita, così mi sono buttato a lavorare con questa classica attitudine old-school di scrittura”.

I Kasabian sono formati da Serge Pizzorno (voce e chitarra), Tom Meighan (voce), Chris Edwards (basso), Ian Matthews (batteria) e Tim Carter (chitarre). La band sarà in tour in Italia il prossimo luglio. Quattro i live previsti: 19 luglio al Teatro Antico di Taormina (Me), 21 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, il 22 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (Pd) e, per chiudere, il 23 luglio in Piazza Napoleone a Lucca.

Tracklist:

1. Ill Ray (The King)

2. You’re In Love With A Psycho

3. TwentyFourSeven

4. Good Fight

5. Wasted

6. Come Back Kid

7. The Party Never Ends

8. Are You Looking For Action

9. All Through The Night

10. Sixteen Blocks

11. Bless This Acid House

12. Put Your Life On It