Uscirà il 19 maggio una versione deluxe dell'ultimo album dei Blink-182, "Calfornia", che conterrà un nuovo brano, "Parking Lot", in cui si rievocano i giorni della giovinezza della band.

Nel ritornello del brano, il nuovo cantante e chitarrista Matt Skiba e il bassista Mark Hoppus cantano

"We are forgotten young suburbia/ Loose on the streets of California/ Fuck this place, let's put up a parking lot!"

"California", settimo album della band e primo senza il cofondatore Tom DeLonge, è uscito il 1° luglio scorso.

L'edizione deluxe conterrà 11 nuove canzoni e una versione acustica di "Bored to death".

Tracklist:

1. "Parking Lot"

2. "Misery"

3. "Good Old Days"

4. "Don't Mean Anything"

5. "Hey I'm Sorry"

6. "Last Train Home"

7. "Wildfire"

8. "6/8"

9. "Long Lost Feeling"

10. "Bottom of the Ocean"

11. "Can't Get You More Pregnant"

12. "Bored to Death" (Acoustic)