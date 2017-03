Frank Ocean, uno dei nomi di punta della scena R&B contemporanea, ha da poco pubblicato - a sorpresa - un nuovo singolo intitolato "Chanel"; il riferimento, ovviamente, è alla nota azienda di moda di lusso con sede a Parigi, fondata da Coco Chanel.

Nella canzone Ocean ha inserito un verso che recita: "I see both sides like Chanel".

Ovviamente la casa di moda ha colto la palla al balzo e utilizzato la citazione - modificandola, in risposta - per un'immagine pubblicitaria postata su Instagram, che recita: "We see both sides like Frank":

We see both sides like Frank Ocean. #YouKnowMeAndYouDont #FrankOcean #CHANEL A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on Mar 15, 2017 at 12:13pm PDT

I creativi di Chanel hanno inoltre postato un'immagine pubblicitaria per il profumo Chanel n.5 che cita il nome dell'artista:

We see both sides like Frank Ocean. #YouKnowMeAndYouDont #FrankOcean #CHANEL A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on Mar 15, 2017 at 12:14pm PDT

Recentemente Ocean è apparso nel nuovo singolo di Calvin Harris "Slide", insieme ai Migos.