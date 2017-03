Il terribile duo di rock/noise/punk/alternative rock dei Royal Trux - alias Jennifer Herrema e Neil Haggerty - dopo la reunion dal vivo di un paio d'anni fa, hanno deciso di fare sul serio.

La band ha quindi annunciato un nuovo album, il primo dopo 17 anni di silenzio discografico. il titolo è "Platinum Tips and Ice Cream" e la data d'uscita è fissata per il prossimo 16 giugno, su etichetta Drag City.

Questa è la copertina:

Qui, invece, la tracklist completa del disco:

01. Junkie Nurse

02. Sewers of Mars

03. Red Tiger

04. Sometimes

05. Mercury

06. Esso Dame

07. Deafer Than Blind

08. Waterpark

09. Platinum Tips

10. The Banana Question

11. Blue is the Frequency

12. Ice Cream