Tra il 1991 e il 1998 il frontman dei Blur Damon Albarn e la voce degli Elastica Justine Frischmann hanno fatto coppia nella vita. Erano anni di buon successo per entrambi e pare che proprio il successo professionale sia stato alla base della loro rottura.

Lo ha rivelato la Frischmann parlando con la rivista Uncut. A quei tempi i Blur avevano difficoltà ad affermarsi negli Stati Uniti, mentre le Elastica ebbero immediato riconoscimento con il loro omonimo primo album. Dice Justine: "Penso che sia stato difficile per Damon quando le Elastica hanno avuto successo in America. E’ buffo perché entrambi pensavamo che fossimo troppo evoluti per farne un discorso di genere, ma, pensando a quei tempi, lui pensava che la sua band fosse più importante perché lui era un ragazzo."

Non molto tempo fa girava voce che gli Elastica potessero tornare insieme, ma la cosa sembra improbabile e Justine Frischmann lo conferma nella intervista di Uncut. In occasione del Record Store Day, il 22 aprile, verrà comunque pubblicata una edizione speciale del loro primo album che conterrà la canzone "In the city" tratta dalla loro John Peel session.

Nel frattempo, sembra che il frontman dei Suede Brett Anderson abbia scritto un libro ispirato da quando venne scaricato dalla Frischmann proprio per iniziare la relazione con Damon Albarn. La storia tra Anderson e la Frischmann nacque quando lei, prima di formare gli Elastica, militava nei Suede.