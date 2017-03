Non solo vegano convinto e sostenitore della causa animalista, antispecista e vegana-vegetariana. L'ex frontman degli Smiths, ora, vuole dimostrare di essere anche un fervente paladino dei diritti civili.

In occasione del tour in Nord America che partirà il prossimo mese, Morrissey ha fatto realizzare alcune t-shirt con sopra stampata la faccia di James Baldwin, iconico scrittore afroamericano che nei suoi libri, pubblicati dagli anni '50 fino alla fine degli anni '80, ha spesso riflettuto sulle condizioni degli uomini neri nell'America bianca. Baldwin, il cui romanzo più noto è "Gridalo forte" (dove il protagonista non solo è nero, ma anche omosessuale), scomparso nel dicembre del 1987, era uno scrittore nero che cercava di trasportare nei suoi libri i sentimenti del movimento afroamericano per i diritti civili e il sentimento di indipendenza nella comunità nera degli Stati Uniti.

La maglietta con sopra stampato il faccione di James Baldwin sarà venduta proprio durante i concerti del nuovo tour in Nord America. Sopra la faccia dello scrittore, Morrissey ha fatto stampare anche un verso significativo tratto da "Unloveable", una canzone degli Smiths datata 1986: "I wear black on the outside 'cause black is how i feel on the inside", ossia "Io vesto nero fuori perché nero è come mi sento dentro".