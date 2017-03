Lenny arriva da Praga, ha compiuto 22 anni lo scorso settembre e dopo essere salita alla ribalta nel suo paese d'origine, la Repubblica Ceca, adesso si sta facendo conoscere anche nel nostro paese grazie al singolo "hell.o".

Lennart Brede, questo il vero nome della cantautrice, viene da una famiglia di artisti e ha respirato musica sin da piccola: sua madre, Lenka Filipová, è una popolare cantante della Repubblica Ceca. Suo nonno, invece, Adolf Filip, è stato un noto attore teatrale e cinematografico (è scomparso nel 2007).

Lenny ha iniziato a suonare il piano a 4 anni, ha scritto la sua prima canzone a 11 anni e ha formato la sua prima band a 16 anni. Sin da adolescente ha accompagnato sua madre in molti concerti, esibendosi sui palchi non solo della Repubblica Ceca, ma anche di paesi come l'Australia, il Canada e alcune città europee. Dopo aver raggiunto la maggiore età, nel 2013, si è dunque trasferita nel Regno Unito e si è iscritta ad un corso triennale di scrittura di canzoni in un college musicale a Londra, diplomandosi nel 2016.

All'album di debutto ci è arrivata a passi piccoli. Nel 2013 Lenny ha firmato un contratto discografico con Universal e nello stesso anno ha pubblicato i suoi primi due progetti discografici, gli EP "All my love" e "Fighter", accompagnati da singoli come "All of this". Ma si trattava, appunto, di due mini-album contenenti solamente una manciata di canzoni. A settembre è uscito invece in Repubblica Ceca l'album d'esordio, "Hearts", che dallo scorso 10 marzo è disponibile anche nel nostro paese e nel resto d'Europa.

"Volevo scrivere canzoni che mi rappresentassero, quello che mi accade, quello che sento e che voglio esprimere. Volevo creare canzoni che ispirassero la gente e che tutti volessero ascoltare più e più volte".

L'album è prodotto da Ondrej Fiedler e da Boris Weber, due produttori cechi, e contiene tredici canzoni che Lenny ha scritto talvolta da sola, talvolta in collaborazione con altri autori: tra questi gli stessi produttori, ma anche colleghi cantautori e colleghe cantautrici, come nel caso di Federica Giallombardo, conosciuta proprio nelle aule del college musicale che Lenny ha frequentato a Londra (con lei ha scritto il primo brano, "Lover"). A proposito delle canzoni, la cantautrice spiega:



Del disco fa parte anche il singolo "hell.o", che in Italia sta riscuotendo buoni successi sia nelle classifiche di vendita e che nelle programmazioni radiofoniche. "hell.o", scritta da Lenny insieme a Ondrej Fiedler, è una canzone folk rock che la cantautrice presenta così: